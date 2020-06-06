Бразилия вслед за США захотела покинуть ВОЗ

Президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил вслед за США покинуть Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает Reuters.

Он напомнил о решении американского лидера Дональда Трампа окончательно прекратить финансирование ВОЗ и заявил, что Бразилия может последовать его примеру.

Глава государства призвал организацию работать без идеологической подоплеки. «Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения», — подчеркнул он.

Ранее представитель Маргарет Харрис на пресс-конференции в Женеве предупредила Бразилию об опасности излишней поспешности в снятии ограничений, введенных из-за коронавируса. Она отметила, что вспышка COVID-19 в Латинской Америке вызывает серьезное беспокойство.

Белый дом приостановил финансирование ВОЗ в середине апреля. Трамп предупреждал, что такая мера будет действовать до тех пор, пока расследуются «ошибки в реагировании и сокрытие распространения коронавируса». В конце апреля президент поручил расследовать гипотезу о возможном сговоре ВОЗ и Китая, целью которого было скрыть информацию о SARS-CoV-2 и его источниках.

По данным на 6 июня, в мире насчитывается более 6,69 миллиона зараженных коронавирусом, из них 392 тысячи скончались, еще 2,9 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Великобритании и Испании.

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