Объяснен стремительный рост заражений коронавирусом в Бразилии

Названы причины стремительного роста новых случаев заражений коронавирусом в Бразилии. Об этом РИА Новости рассказал профессор Университета Сан-Паулу, эксперт в сфере вакцинологии и изучении основ инфекционных заболеваний Элдер Накая.

По его словам, есть несколько объяснений размаху пандемии. Во-первых, большое число заболевших связано с размерами страны — пятой по территории в мире и первой в Южной Америке. Во-вторых, Бразилия — крупный хаб и самая важная страна на материке, поэтому в государство было завезено много случаев из США и Европы.

Еще одним фактором распространения вируса стала политика президента страны Жаира Болсонару. Он не верит в серьезность COVID-19 и активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Накая напомнил, что Бразилия в настоящее время считается очагом вспышки инфекции в Южной Америке. «Локальная передача вируса в Бразилии продолжается с марта, и сейчас он проникает в небольшие города. Как и в других странах, вспышки начались в больших городах, а затем вирус начинает движение», — заявил он.

По данным на 18 июня, в мире насчитывается более 8,2 миллиона зараженных коронавирусом, из них 445 тысяч скончались, еще 4 миллиона выздоровели. Больше всего инфицированных находятся в США, Бразилии, России, Индии и Великобритании. В Бразилии число заболевших приближается к 1 миллиону (955 377 человек), скончались 46 тысяч пациентов.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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