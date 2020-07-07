Президент Бразилии обнаружил у себя симптомы коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару обнаружил у себя симптомы коронавируса. Об этом он сообщил в интервью CNN Brasil.

По словам Болсонару, температура его тела повысилась до 38 градусов, а уровень кислорода в крови составляет 96 процентов. Результаты теста на коронавирус на данный момент еще не готовы. Однако президент уже отменил все встречи до конца недели.

Ранее профессор Элдер Накая объяснил причины стремительного роста новых случаев заражений коронавирусом в Бразилии. Одним из факторов он назвал политику Болсонару, который не верит в серьезность COVID-19 и активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Бразилия находится на втором месте по количеству заболевших COVID-19 за все время. Там зафиксировано более 1,6 миллиона случаев. Из них более миллиона человек выздоровели, еще 65 тысяч — умерли.

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