Количество случаев заболевания коронавирусом в Бразилии превысило 1,5 миллиона

В Бразилии зафиксировано более 1,5 миллиона случаев заболевания коронавирусом за все время. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения страны.

Согласно данным на 01:50 по московскому времени, за все время в стране был выявлен 1 539 081 случай COVID-19. Из них 42,2 тысячи — за последние сутки. Более 63,1 тысяч заболевших умерли, еще 868,3 тысячи — выздоровели.

Большинство заболевших находятся в юго-восточном регионе, куда входят штаты Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро, Эспириту-Санту и Минас-Жерайс.

Бразилия находится на втором месте среди всех стран по количеству заболевших коронавирусом. Впереди нее находятся только США, где количество случаев заболевания коронавирусом превысило 2,7 миллиона.

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