Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что глава государства чувствует себя хорошо после начала лечения гидроксихлорохином и азитромицином. Ранее бразильский лидер обнаружил у себя симптомы коронавируса. Болсонару рассказывал, что, хотя температура тела повысилась до 38 градусов, его «легкие чисты».

18 июня профессор Элдер Накая объяснил причины стремительного роста новых случаев заражений коронавирусом в Бразилии. Одним из факторов он назвал политику Болсонару, который сначала вовсе отрицал его, а затем не стал вводить серьезные меры для борьбы с COVID-19. Кроме того, глава государства активно критикует положения, ограничивающие торговлю и услуги в штатах для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Бразилия находится на втором месте по числу заболевших COVID-19 за все время. В стране зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения, из них более миллиона человек выздоровели, 65 тысяч — умерли.

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