Глава Минздрава уйдет на самоизоляцию из-за коронавируса в его семье

Глава Минздрава России Михаил Мурашко уйдет на самоизоляцию. У одного из членов его семьи диагностировали коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра Алексея Кузнецова.

«В связи с положительным результатом повторного ПЦР-теста на COVID-19 у одного из членов семьи, министр Михаил Мурашко принял решение уйти на самоизоляцию», — сказал собеседник агентства.

Ранее на самоизоляцию ушла министр культуры Ольга Любимова. В мае она уже перенесла инфекцию в легкой форме и вернулась к работе. Самоизолироваться повторно она решила после того, как ее отца Бориса Любимова, ректора Театрального училища имени Щепкина, госпитализировали с коронавирусом.

За последние сутки в России выявили 15 971 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Больше всего заразившихся — в Москве (4413), Санкт-Петербурге (697) и Московской области (462). Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали 1 463 306 россиянам.