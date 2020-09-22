Переболевшая коронавирусом российский министр ушла на самоизоляцию

Министр культуры России Ольга Любимова ушла на самоизоляцию. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь министра Анна Усачева.

Она пояснила, что глава ведомства изолировалась после того, как ее отца Бориса Любимова, ректора Театрального училища имени Щепкина, госпитализировали с коронавирусом.

Любимова будет находиться на самоизоляции в течение двух недель. По словам представителя главы Минкульта, за время эпидемии были успешно отработаны все процессы дистанционной работы, и руководство деятельностью ведомства не остановится ни на минуту.

Любимова переболела коронавирусом в мае. Из-за легкой формы болезни министра решили не госпитализировать. Во время лечения она провела дома почти три недели.