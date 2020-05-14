Глава Минобрнауки России переболел коронавирусом

Глава Министерства образования и науки Валерий Фальков переболел коронавирусной инфекцией. О своем выздоровлении он сообщил на совещании у президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.

На вопрос президента о самочувствии Фальков ответил, что уже поправился и приступил к работе.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он и его супруга фигуристка Татьяна Навка были госпитализированы. Также положительные тесты на COVID-19 получили премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова. Глава российского правительства уже идет на поправку, Любимова выздоровела.

По последним данным, за сутки в России выявили 9974 случая заражения коронавирусом. Новые случаи зафиксированы в 84 регионах страны. Таким образом, общее число случаев заражения достигло 252 245.

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