Инфекционист назвал правильные способы проверки на коронавирус

Инфекционист Евгений Тимаков назвал правильные способы проверки на коронавирус. Об этом главный врач медцентра «Лидер-Медицина» рассказал в интервью радио Sputnik.

По его словам, есть три эффективных способа исследования на вирус: мазок ПЦР и два теста на разные виды антител. Врач отметил, что мазок следует делать при контактах с зараженными, или если человек уже сам начинает заболевать. Тимаков добавил, что наиболее достоверный результат дает тест, если в одной пробирке смешивают пробы из ротоглотки и носоглотки. Данный тест специалист советует делать в первые 14 дней болезни.

Вакцинолог также рассказал, что антитела начинают формироваться на 7-10 день болезни, и только тогда появляется смысл проводить исследование на них. При этом он отметил, что в самом начале болезни сдается тест на иммуноглобулин G, чтобы узнать болел раньше человек или нет.

Помимо этого, врач отметил, что следует делать тест ПЦР и после болезни, чтобы определить выздоровел ли человек, и выделяет ли он вирус во внешнюю среду.

Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что тесты на антитела к коронавирусу — пустая трата денег, поскольку наличие защитных белков в крови не освобождает переболевшего от обязанности соблюдать масочный режим. Кроме того, по его словам, до сих пор неизвестно, насколько сильный и длительный иммунитет формируется после выздоровления от COVID-19.