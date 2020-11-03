В ВОЗ предупредили россиян о тяжелой ситуации с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в мире находится на критическом этапе и будет тяжелой в ближайшие несколько месяцев. Об этом россиян предупредила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает ТАСС во вторник, 3 ноября.

«Заболеваемость новыми случаями COVID-19 продолжает ускоряться, в то время как количество новых случаев смерти в последнее время оставалось относительно стабильным», — сказала Вуйнович, ответив, что некоторые страны находятся в особенно тяжелом положении.