В России зарегистрировано более 18 тысяч новых заражений коронавирусом

В России за сутки коронавирусом заразились 18 648 человек во всех 85 регионах. Суммарное число инфицированных в стране за время эпидемии достигло 1 673 686, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (5150), Санкт-Петербурге (944), Подмосковье (567). Самый низкий суточный прирост — в Ненецком округе (6) и на Чукотке (4).

За день вылечились 15,3 тысячи пациентов, еще 355 умерли. Всего поправились 1,251 миллиона жителей России, скончались 28 828.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев говорил, что заразиться коронавирусом можно даже в лифте, если недавно в него заходит инфицированный и, например, покашлял. Из-за того, что помещение маленькое и не проветривается, аэрозоль с вирусом некоторое время может находиться в воздухе.