Иммунолог назвал условие для наибольшей защиты от COVID-19

Российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал условие для того, чтобы наличие антител надежно защищало от заражения коронавирусом. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

По его словам, эффективность антител при защите организма от COVID-19 зависит от разных факторов, но даже высокие значения наличия антител не должны давать ложное чувство безопасности.

Специалист отметил, что укрепить защитный барьер можно с помощью вакцинации. При этом наибольшую защиту получат те, кто переболел коронавирусом, а потом сделал прививку. «Они получат антиген, на него организм среагирует, и у них титр антител поднимется еще выше», — пояснил врач.

Как считает Болибок, вакцинация особенно нужна тем, кто переболел в легкой форме или, наоборот, в самой тяжелой.

Ранее ученые Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке пришли к выводу, что уровень антител к COVID-19 сохраняется в среднем в течение около пяти месяцев. Такой период возможен в случае, если человек перенес заболевание в легкой или умеренной форме. Ученые напомнили, что антитела могут защитить от повторного заражения коронавирусом или помочь перенести его в более легкой форме в случае повторного заражения.