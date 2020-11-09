В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление губернатора Андрея Воробьева.

Согласно документу, пожилые люди должны будут оставаться дома до 29 ноября. Прежде режим самоизоляции для жителей старше 65 лет действовал до 15 ноября.

Ранее Воробьев объявил, что из-за распространения коронавируса в Подмосковье будут введены дополнительные ограничения. В частности, с 11 ноября у жителей старше 65 лет будут заблокированы социальные карты, и они не смогут пользоваться общественным транспортом.