В Петербурге на пять дней закрылись кафе и рестораны

В Санкт-Петербурге вступил в силу запрет на работу кафе и ресторанов. Согласно постановлению губернатора Александра Беглова, с 30 декабря 2020-го по 3 января 2021 года будут закрыты все предприятия общественного питания, напоминает ТАСС.

Ограничения не распространяются на обслуживание на вынос и службы доставки. Также продолжат работать производственные столовые и общепит на вокзалах, в аэропорту и на заправках. Кроме того, около сотни заведений получили разрешение на установку зимних террас — они могут работать с 08:00 до 00:00, на ночь столики должны быть убраны.

Запрет на работу кафе в фуд-кортах и расположенных в торговых центрах предприятий общепита продолжает действовать.

Соответствующий пятидневный запрет на работу кафе и ресторанов объявили в начале декабря. Руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова порекомендовала туристам отказаться от поездок в Санкт-Петербург. По ее словам, на данный момент ситуация с коронавирусом в городе напряженная, что обусловлено большой нагрузкой на систему здравоохранения.

В период с 20 декабря по 10 января будет закрыт доступ в Ленинградский зоопарк, в музеи и театры, на выставки и концерты. Власти рекомендовали вернуть полную стоимость билетов пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Запрещены любые мероприятия численностью более 50 человек, а также туристические и экскурсионные поездки на автобусе. Всем организациям и предпринимателям необходимо усилить мероприятия по дезинфекции своих помещений, торговых точек, общественного транспорта, такси, вокзалов, аэропорта.