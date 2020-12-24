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Власти Петербурга разрешили открыть зимние террасы на новогодние праздники

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Власти Санкт-Петербурга разрешили кафе и ресторанам открыть зимние террасы на новогодние праздники. Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте администрации города.

Согласно документу, площадь уличной части кафе не должна превышать площади самого заведения общепита. Кроме того, на террасах разрешается устанавливать уличную мебель, в том числе и зонты.

Постановление будет действительно с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Ранее руководитель городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова порекомендовала туристам отказаться от поездок в Санкт-Петербург. По ее словам, на данный момент ситуация с коронавирусом в городе напряженная, что обусловлено большой нагрузкой на систему здравоохранения.

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