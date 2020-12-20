В Петербурге заявили об одном проценте свободных коек для больных COVID-19

В Санкт-Петербурге почти не осталось коек в больницах для пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

В настоящее время свободно всего лишь 27 коек для инфицированных — это менее одного процента от всего коечного фонда в городе. Агентство отмечает, что больными занято 10 504 койки.

Ранее первый заместитель комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана заявил, что эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной, стационары работают на пределе своих возможностей. При этом он сказал, что нет необходимости в перепрофилировании медицинских учреждений, которые оказывают плановую помощь.

По состоянию на 20 декабря в Санкт-Петербурге выявлено 3759 новых случаев заражения коронавирусом. За время пандемии число инфицированных превысило 200 тысяч. 117 132 пациента выздоровели, еще 6840 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19. В России выявлено всего 2 848 377 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период насчитывается больше 50 тысяч умерших и 2 275 657 вылечившихся.