Власти Петербурга оценили необходимость новых ограничений из-за COVID-19

Власти Санкт-Петербурга не считают необходимым вводить новые ограничения из-за ситуации с COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев, передает ТАСС.

По оценке Эргашева, действующих сейчас ограничений достаточно. Он не исключил, что ситуация может измениться.

Как заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова, город вышел на плато по заболеваемости короонавирусом, передает РИА Новости. По ее словам, обстановка стабилизировалась и локдаун не рассматривается.

В городе с 20 декабря по 10 января ограничен доступ в Ледовый зоопарк, музеи, театры, на выставки и концерты. Не разрешается проводить любые мероприятия численностью более 50 человек, туристические и экскурсионные поездки на автобусе.

С 30 декабря по 3 января будут закрыты все кафе и рестораны. Ограничения не коснутся сервисов доставки, обслуживания навынос, производственных столовых, предприятий общепита на транспорте. На данный момент заведения могут принимать гостей до 23 часов.

Владельцы кафе и баров города создали Карту сопротивления — они считают, что заведения могут не выжить из-за закрытия в праздники. Власти города провели проверки в кафе и барах, по результатам которых нарушения были выявлены только в трех заведениях. В результате они отказались снимать ограничения на работу кафе и баров в новогоднюю ночь, но не исключили смягчение ограничений работы после 25 декабря.

За последние сутки в городе выявили 3 758 случаев заражения, 3168 выздоровлений и 69 летальных исходов. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали 185 780 новых случаев коронавируса, 105 665 выздоровления и 6 529 смертей.