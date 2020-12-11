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Власти Петербурга отказались снять ограничения на работу кафе в Новый год

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Власти Санкт-Петербурга отказались снять ограничения на работу кафе и баров в новогоднюю ночь. Об этом заявил заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле города Александр Ситов. Его слова предает ТАСС. При этом «все, кроме новогодней ночи, может обсуждаться», отметил он.

Также, по словам Ситова, власти не исключают возможность смягчения ограничений работы кафе и баров после 25 декабря.

Заведения общепита города, согласно решению властей, могут принимать гостей только до 23 часов. С 30 декабря по 3 января будет действовать полный запрет их деятельности.

Чтобы опротестовать такое решение, владельцы кафе и баров Санкт-Петербурга создали «Карту сопротивления». Авторы проекта полагают, что заведения не смогут выжить, если закроются на праздники. Городские власти провели проверки в кафе и барах, по результатам которых нарушения были выявлены только в трех заведениях.

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