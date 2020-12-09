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Роспотребнадзор оценил ограничения из-за COVID-19 в Петербурге

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала адекватными ограничительные меры в Санкт Петербурге, введенные из-за COVID-19. Такую оценку она дала на встрече с губернатором Александром Бегловым, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Смольного.

По словам Поповой, меры соответствуют сложившейся в городе эпидемиологической ситуации.

Она добавила, что уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге стабилен вторую неделю, сообщает РИА Новости.

2 декабря стало известно, что в новогодние выходные и перед самым Новым годом все кафе и рестораны Санкт-Петербурга будут закрыты — соответствующее постановление подписал Беглов. Согласно документу, с 30 декабря по 3 января работа заведений общепита приостанавливается полностью.

Позднее глава города заявил, что Санкт-Петербург отделяет от «полного локдауна» совсем немного. По его словам, больницы города работают на максимальных мощностях и может быть так, что после Нового года будет отменена плановая медпомощь в стационарах, а клиники переведут на инфекционный режим.

В связи с ограничениями десятки баров и кафе города заявили, что будут игнорировать требования мэрии, и присоединились к проекту Карта Сопротивления. Его инициаторы считают, что из-за закрытия в праздники заведения не выживут. Власти провели в барах и кафе проверки, выявив нарушения в трех из них. Следственный комитет пригрозил владельцам уголовными делами за отказ следовать ограничениям.

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