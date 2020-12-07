Губернатор Петербурга заявил о близости полного локдауна

Санкт-Петербург от полного локдауна отделяет «совсем немного». О близости новых ограничительных мер из-за коронавируса заявил глава города Александр Беглов, передает «Интерфакс» в понедельник, 7 декабря.

«Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна», — сказал градоначальник.

По его словам, городские больницы работают на максимальных мощностях, и после Нового года наступит «красная черта». «До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше — отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим», — предупредил Беглов.

2 декабря губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому все кафе и рестораны Санкт-Петербурга будут полностью закрыты в первые дни новогодних выходных и перед самим Новым годом. В документе говорится, что с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью.