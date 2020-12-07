Россиянам рассказали о шансах встретить Новый год в ресторане на фоне запретов

Жителям России, которые любят встречать Новый год вне дома, рассказали о шансах провести праздничную ночь в ресторане или кафе на фоне ограничительных мер в регионах из-за пандемии коронавируса. Соответствующая информация изложена на портале Ассоциации туроператоров России.

Так, в числе более лояльных в плане запретов субъектов страны оказались Республики Татарстан и Башкортостан — в первой из указанных заведениям общепита разрешено обслуживать клиентов в ночь с 31 декабря на 1 января до 03:00, а во второй при условии соблюдения необходимых мер безопасности — вовсе без ограничений.

Кроме того, до полуночи будут работать кафе и рестораны в Краснодарском крае, при этом информации об отмене новогодних программ в местных отелях пока не поступало. В свою очередь жители и гости Крыма смогут поужинать вне дома до 22:00, а в отелях и санаториях полуострова новогодние праздники пройдут в компромиссном формате — на свежем воздухе.

Вдобавок портал составил список регионов и городов, жителям которых придется отмечать Новый год в домашних условиях — речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Ростове-на-Дону, Перми, Республике Карелии, Калининграде, Новосибирске, Астрахани, Екатеринбурге, Тюмени, Нижнем Новгороде, Калуге, Пензе, Ханты-Мансийском автономном округе, Туле, Ярославле, Воронеже и Челябинске.

Губернатор Александр Беглов ранее распорядился, чтобы все кафе и рестораны Санкт-Петербурга были полностью закрыты с 30 декабря по 3 января. Ограничения не коснутся сервисов доставки, обслуживания навынос, производственных столовых, предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправках.

Впоследствии вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин попросил россиян отказаться от поездок в город на Новый год во время январских каникул и отметил, что власти пытаются снизить привлекательность города для туристов, напоминая им о том, что нужно заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.