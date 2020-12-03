Россиян попросили не ехать в Санкт-Петербург на Новый год

Власти Санкт-Петербурга попросили россиян отказаться от поездок в город на Новый год и во время январских каникул. С таким заявлением выступил вице-губернатор северной столицы Евгений Елин. Его цитирует ТАСС.

Чиновник отметил, что они пытаются снизить привлекательность города для туристов, напоминая им о том, что нужно заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих.

«Мы очень любим гостей, очень любим туристов, но, извините, не в этом году», — добавил Елин.

2 декабря губернатор Александр Беглов заявил, что в Санкт-Петербурге ощущается дефицит лекарств для лечения COVID-19. Он добавил, что также заметна нехватка противовирусных препаратов. Губернатор не исключил и ужесточения мер в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в городе.

Ранее Беглов распорядился, чтобы все кафе и рестораны Санкт-Петербурга были полностью закрыты с 30 декабря по 3 января. Ограничения не коснутся сервисов доставки, обслуживания навынос, производственных столовых, предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправках.