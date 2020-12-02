Музеи Петербурга решили закрыться на новогодние праздники

Федеральные музеи в Петербурге готовы приостановить работу в даты, указанные в сегодняшнем постановлении губернатора Александра Беглова, пишет РБК.

При этом, несмотря на отсутствие официального распоряжения Минкультуры, музеи не планируют работать в новогодние праздники, с 30 декабря по 10 января.

В пресс-службе Русского музея заявили, что режим работы музея изменится в связи с постановлением правительства Санкт-Петербурга. В указанные дни музей будет закрыт.

Генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая пояснила, что считает решение властей правильным. Она подчеркнула, что при существующих ограничениях и при удаленности музея от города поток посетителей совсем небольшой, даже в Большом дворце.

Ранее губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому все кафе и рестораны Санкт-Петербурга будут полностью закрыты в первые дни новогодних выходных и перед самим Новым годом. В документе говорится, что с 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью.

В период с 20 декабря по 10 января будет закрыт доступ в Ленинградский зоопарк, в музеи и театры, на выставки и концерты. Власти рекомендовали вернуть полную стоимость билетов пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Запрещены любые мероприятия численностью более 50 человек, а также туристические и экскурсионные поездки на автобусе.