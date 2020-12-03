Самая безопасная для туристов страна назвала условия для въезда

Власти Исландии, которая считается самой безопасной для путешественников страной, назвали условия для въезда туристов. Об этом сообщает портал Travel and Leisure.

Так, по информации издания, с 10 декабря иностранцы, переболевшие коронавирусом, смогут посетить государство без обязательного тестирования на коронавирус и прохождения 14-дневного карантина.

Для того чтобы пересечь границу, туристам понадобится доказать, что они выздоровели, предъявив положительный результат теста на COVID-19, сделанный за 14 дней, или результат теста на антитела.

«Эти меры предназначены для ограничения риска попадания инфекции в страну через границу. Мы также надеемся, что разработка эффективных вакцин позволит нам пересмотреть ограничительные меры в первые недели нового года», — уточнила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир.

На данный момент правительство Исландии требует, чтобы каждый въезжающий в страну иностранец проходил двухнедельный карантин или дважды сдавал тест на коронавирус — по прибытии и после шестидневного карантина.

2 декабря Хорватия, открывавшая границы для иностранных туристов в июле, закрылась для граждан третьих стран, в том числе россиян, из-за роста числа заражений коронавирусом. Так, согласно нововведениям, с 1 по 15 декабря иностранцы не смогут въезжать в европейское государство с туристическими целями.