Российские туристы нашли замену европейским курортам

Российские туристы нашли замену европейским горнолыжным курортам, закрытым из-за пандемии коронавируса, передает «Турпром».

По данным портала, россияне массово отправились кататься на лыжах и сноубордах в Турцию. О наплыве туристов уже сообщили власти нескольких горнолыжных курортов страны: например, представители Кайсери заявили о загрузке отелей на 85 процентов и «самом высоком спросе в истории», а Паландокена (Эрзурум) — о резервировании 70 процентов номерного фонда.

При этом представители Паландокена отметили, что к праздникам бронь может вырасти до 80-90 процентов, поскольку с 27 декабря в Эрзурум будут трижды в неделю прибывать прямые рейсы из России и Украины.

Кроме того, по два-три рейса в неделю из России планируют запустить и на горнолыжный курорт Улудаг — так утверждают в местной Ассоциации туристических отельеров и операторов.

Ранее стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель пообещала договориться с главами европейских стран о том, чтобы закрыть все горнолыжные курорты этой зимой. Однако глава австрийского Минфина Гернот Блюмель отказался закрывать курорты, подчеркнув, что в таком случае Евросоюзу придется компенсировать убытки этой отрасли.