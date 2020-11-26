Меркель пообещала закрыть все горнолыжные курорты Европы

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала договориться с коллегами, чтобы закрыть все горнолыжные курорты Европы. Ее цитирует издание T-Online.
«Мы постараемся согласовать закрытие всех горнолыжных курортов с европейскими странами. К сожалению, это будет нелегко из-за позиции Австрии», — отметила она. По мнению Меркель, пока смягчать ограничения не стоит. Она пообещала, что Берлин продолжит оказывать государственную поддержку своим гражданам.
РБК отмечает, что ранее глава австрийского Минфина Гернот Блюмель отказал в закрытии горнолыжных курортов. Он настоял на том, что ЕС придется компенсировать убытки этой отрасли. Власти Франции и Италии уже заявили о закрытии курортов.
В конце ноября генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число заразившихся коронавирусом за октябрь превысило показатели за первые полгода пандемии. «По всей Европе и в Северной Америке продолжают целиком заполняться больницы и палаты интенсивной терапии», — подчеркнул он.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По последним данным, в мире заражено более 57 миллионов человек.