Отдохнувший в Турции россиянин описал отпуск словами «жить там невозможно»

Российский турист, отдохнувший в Турции в ноябре, описал отпуск словами «жить там невозможно» и дал советы путешественникам. Своими эмоциями он поделился в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественника, неприятности начались с заселения в отель, поскольку он оказался очень некомфортным. «Во-первых, лестница настолько крутая и узкая, что можно легко свалиться, а подняться по ней с чемоданом — это вообще кошмар. Номер — комнатушка, в которую попытались впихнуть две кровати (и ведь каким-то чудом впихнули)», — написал путешественник.

Кроме того, туристам не понравился и город Стамбул, а именно — длинные очереди в музеи из-за ограничений по коронавирусу. «Если бы мы знали об этом заранее, то планировали бы нашу поездку иначе. Лучше бы посетили больше парков, природных достопримечательностей или запланировали поездку на Принцевы острова», — пояснил автор публикации.

Россиянин также пожаловался на то, что туроператор отменял оплаченные экскурсии «на ходу» и отказался возвращать деньги. «Мой вывод: никаких групповых экскурсий! И всегда читайте отзывы про отель, в который собираетесь ехать. В Стамбул вернемся, чтобы посетить все музеи и Принцевы острова», — подытожил он.

Ранее в ноябре сотрудники турфирмы перечислили самые странные претензии российских путешественников в Турции. Как рассказали специалисты, порой жалобы туристов оказываются крайне нелепыми и смешными. Так, однажды клиентка была недовольна тем, что не смогла поплавать в бассейне из-за большого количества «русских мужиков».