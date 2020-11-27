Россиянка развеяла самые популярные мифы об отдыхе в Турции

Россиянка, живущая в Турции, развеяла самые популярные мифы и предрассудки об отдыхе на местных курортах. Соответствующей информацией она поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

В первую очередь, по ее словам, не соответствуют действительности слухи о том, что все женщины, находящиеся на территории страны, обязаны покрывать голову и носить закрытую одежду — никаких подобных ограничений и запретов там не действует.

В Турции, вопреки распространенному мнению, запрещено многоженство, равно как и отсутствует закон, согласно которому женщина, вышедшая замуж за турка, обязана принять его веру и сменить имя.

«Насмотревшись СМИ, многие считают, что здесь убивают, воруют, продают на органы на каждом углу. Я вам скажу: столько воровства, сколько я видела, когда жила в Казахстане, в Турции не видела», — заметила россиянка.

Автор поста также сообщила, что, пока не сменила место жительства, ошибочно считала, что все турки — смуглые шатены, тогда как в действительности среди них также бывают блондины с голубыми глазами. Кроме того, подчеркнула блогерша, неверны высказывания о том, что жители Турции ленивы, хитры, глупы и говорят на арабском языке.

Наконец, по словам женщины, глубоко ошибаются те, кто считает, что в стране нет никаких эффектных достопримечательностей, а ее столица — Стамбул, а не Анкара.

27 ноября сообщалось, что больше половины россиян считают, что введенные на фоне пандемии коронавируса ограничительные меры в Турции — это весомая причина для отказа от поездки. Так, 70 процентов путешественников признались, что были бы готовы отправиться в страну даже зимой, при этом 53 процента полагают, что сейчас делать это нецелесообразно из-за вступивших в силу новых правил работы заведений.