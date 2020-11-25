Раскрыты причины страха жителей Турции перед россиянами

В сети раскрыли некоторые предрассудки жителей Турции по поводу российских туристов и причины возможного страха перед ними. Соответствующая информация изложена в блоге «Курорты Турции» на платформе «Яндекс. Дзен».

В первую очередь, считает автор, турки могут настороженно относиться к россиянам из-за их склонности отдыхать «на полную катушку» и по-настоящему «отрываться».

«Даже русским людям порой стыдно за русских людей. Конечно, мы вовсе не ханжи. Но как отдыхают некоторые наши туристы в Турции… это просто нечто», — указано в тексте.

Вдобавок, по мнению блогера, народы, о которых идет речь, обладают слишком разным менталитетом. К примеру, русские могут поссориться и подраться, а потом полюбить друг друга еще сильнее, в то время как турки уверены, что друзья никогда не дерутся и тот, кто поднял на тебя руку, — враг.

«По этой причине русским нельзя конфликтовать с турками. Если для русских драка — чуть ли не часть отдыха, для турок — обида на всю жизнь», — заключил автор публикации.

29 сентября в сети перечислили любимые россиянами слова и жесты, которые считаются непристойными среди жителей Турции. В частности, отмечает автор блога, обычный кукиш для турок является отсылкой к женским половым органам. Аналогичное значение имеет слог «ам», который в России используется, к примеру, при общении с маленькими детьми.

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