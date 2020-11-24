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Неженатые россияне пожаловались на «бестолковую ситуацию» в отпуске в Турции

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Фото: Ершова Марина / Яндекс.Дзен

Пара неженатых российских туристов, отправившихся в отпуск в Турцию, пожаловалась на трудности и бестолковую ситуацию при заселении в отель. Об этом они рассказали в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

По словам путешественников, их долгое время не могли заселить в гостиницу в городе Орду, так как, согласно местным правилам, мужчине и женщине, не состоящим в браке, нельзя размещаться в одном номере.

«Мы с парнем не имеем никаких официальных документов, мы не муж и жена, но сказать, что мы муж и жена, — это ведь так просто. Мы заранее втемяшили себе это в головы, так как в мусульманских странах это вопрос этикета, "жизни и смерти"», — объяснили они.

Сотрудники нескольких объектов размещения отказались заселять гостей в связи с отсутствием каких-либо свидетельств, подтверждающих их статус мужа и жены. При этом в тот день, когда россияне искали место для ночевки, в городе установилась холодная и дождливая погода.

«Нет — и все! Хоть помирай от холода рядом с дверью. Им главное этих придурочных законов придерживаться, чтобы в ад не попасть. До того абсурд», — заключили авторы поста.

24 ноября стало известно, что введение налога на проживание в турецких отелях отложили до 1 января 2022 года. Предполагалось, что с 1 апреля 2020 года налог составит 1 процент, а с 1 января 2021 года будет повышен до 2 процентов. Однако из-за пандемии его вступление в силу было отложено на ноябрь в качестве одной из мер поддержки турбизнеса.

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