Стало известно о массовом наплыве российских зимовщиков в Турцию

Россиянка, проживающая в Турции, рассказала о массовом наплыве зимовщиков на курорты страны. Своими наблюдениями она поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

По словам блогерши, осенью ситуация с россиянами в Турции оказалась совершенно противоположной весенней, когда стало известно о закрытых границах, и люди не смогли улететь домой. «Теперь же многие из тех, кто тогда "застрял" в Турции, возвращаются сюда на зимовку. Люди успели оценить преимущества жизни в теплой стране, перестроить свои взаимоотношения с работодателями и теперь спокойно работают удаленно», — написала она.

Как отметила россиянка, по ее мнению, для переезда зимой в Турцию существует как минимум три причины. Во-первых, в это время года удобно путешествовать по стране и осматривать достопримечательности без толп туристов, во вторых, действует выгодный курс лиры к рублю, потому жить в Анталье «намного дешевле, чем в России», а в третьих, в стране легко получить вид на жительство, арендовав квартиру на длительный срок.

В то же время, подчеркнула она, резкий рост числа приезжих россиян повлек за собой последствия для их предшественников. Так, например, на курортах выросли цены на недвижимость — «найти дешевую квартиру уже непросто». Кроме того, в стране увеличились очереди на получение вида на жительство: вместо обычных двух-трех недель процесс растянулся на два-три месяца, и у людей возникают проблемы с продлением виз.

«В детских садах почти все русские. Уже начиная с октября (...) стало заметно, как много новых русских семей приехало на зимовку в Турцию. Нам даже пришлось сменить сад из-за того, что у дочки в группе вообще все говорят только на русском. Так она язык никогда не выучит, а ей в сентябре уже в первый класс идти», — пожаловалась автор блога.

В то же время она назвала и плюс от наплыва зимовщиков в Турцию — русская диаспора в Анталье «пополняется новыми лицами». «Все люди, которые приезжают, очень позитивные и интересные. Так что жить становится лучше, веселее», — подытожила она.

Ранее та же россиянка назвала причину провести отпуск в Турции в 2021 году. По ее мнению, отдыхать в стране в следующем сезоне будет дешево.