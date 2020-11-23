Перебравшие с алкоголем туристки избили старика и полицейских в Турции

В Турции три туристки напали на старика и полицейских пссле того, как перебрали с алкоголем, и избили их на глазах прохожих. Об этом сообщает Milliyet.

По информации местной газеты, инцидент произошел в Анталье возле часовой башни в районе Калекапыси. Неизвестные девушки избили местного 80-летнего мужчину, ссылаясь на то, что он их преследовал. Тем не менее, как заявили свидетели, путешественницы просто слишком много выпили и не понимали, что делают.

Увидевшие происходящее владельцы магазинов вызвали на место происшествия полицию, и агрессивные туристки перекинулись на сотрудников правоохранительных органов. Иностранки спорили с ними, а затем одна из подруг напала и на стражей порядка.

В источнике не сообщается, чем закончился инцидент, однако известно, что пострадавший пенсионер, сел в трамвай и уехал, отказавшись от помощи.

В ноябре российский турист стал жертвой нападения во время антиправительственного митинга в таиландской Паттайе. 52-летний Владислав Тимохин, находившийся неподалеку от места событий с женой и 10-летней дочерью, приблизился к лидерам протеста и что-то им сказал. Предполагается, что его слова возмутили протестующих.