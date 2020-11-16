Россиянина прокляли и избили в Таиланде на глазах у 10-летней дочери

Российский турист стал жертвой нападения во время антиправительственного митинга в таиландской Паттайе. Об этом пишет Pattaya Mail.

Инцидент произошел в пляжном районе Джомтьен-Бич. По информации издания, 52-летний Владислав Тимохин, находившийся неподалеку от места событий с женой и 10-летней дочерью, приблизился к лидерам протеста и что-то им сказал. Предполагается, что его слова возмутили протестующих.

В результате один из участников акции начал кричать на россиянина, проклинать его, требуя, чтобы он вернулся на родину, выкрикивал в его адрес ругательства, а затем атаковал его на глазах у ребенка и ударил головой в лицо, разбив туристу нос и лоб.

Позднее в конфликт вмешалась полиция, напавший таец был задержан и впоследствии отпущен под залог в размере десяти тысяч бат (более 25 тысяч рублей), а россиянин — доставлен в одну из местных больниц. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Протесты в Таиланде начались в середине октября и были приурочены к годовщине «Студенческой революции» 1973-го, в результате которой свергли антикоммунистическую военную диктатуру фельдмаршала Тханома Киттикачона.

26 октября неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на российскую туристку во Вьетнаме. Инцидент произошел в городе Нячанг. Неизвестный подбежал к туристке возле моста через реку Кай и трижды ударил ее ножом. Женщина оказалась в больнице в тяжелом состоянии.