Мужчина изрезал ножом россиянку во Вьетнаме

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на российскую туристку Светлану во Вьетнаме. Об этом на своей странице в Facebook сообщила ее знакомая Анна Лос (Anna Los).

По словам Лос, инцидент произошел в городе Нячанг. Неизвестный подбежал к Светлане возле моста через реку Кай и трижды ударил ее ножом. Сейчас женщина находится в больнице в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Друзья и знакомые туристки собирают деньги на ее лечение.

Как отметила автор поста, человек, изрезавший россиянку, мог быть причастен к нападениям еще на нескольких человек. Так, одна из них в тот же день написала в Facebook, что мужчина едва не ранил ее и ее маленького ребенка.

«Сегодня сидела с ребенком возле пляжа на набережной, этот сумасшедший подбежал к нам (...), потом мы увидели в его руке мачете длиной 30 сантиметров. Мачете попал в бетонную плиту рядом со мной и сыном, этот человек точно сумасшедший», — рассказала женщина.

Еще одна девушка написала, что стала свидетельницей того, как мужчина напал на посетителя ресторана. «Из его руки фонтаном бежала кровь, он просил о помощи», — описала она произошедшее.

Ранее сообщалось, что французского туриста жестоко избили и изрезали ножницами в Новой Зеландии после того как он помог местному жителю, согласившись его подвезти. Мужчина попытался убить его, чтобы завладеть автомобилем.

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