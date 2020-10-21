Напавший с ножом на туристов в Германии оказался исламистом-рецидивистом

Мужчина, напавший на прохожих с ножом в немецком Дрездене 4 октября, оказался исламистом. Об этом пишет Der Spiegel.

Отмечается, что 20-летний сириец по имени Абдулла аль-Х. давно числится в Германии как «воинствующий экстремист». Исламист совершил нападение на двух туристов в центре Дрездена около двух недель назад, он был вооружен кухонным ножом. 55-летний мужчина из Крефельда позже скончался в больнице, его 53-летний приятель из Кельна пережил случившееся.

Ранее преступника приговорили к двум годам тюремного заключения, обвинив в вербовке боевиков для террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Следствие считает, что рецидивист «радикализировался», когда отбывал этот тюремный срок.

Предполагается, что он приехал в Германию в 2015 году. С 2017-го он все чаще обращался к ИГ и думал о том, как организовать нападения.

24 сентября власти немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия выслали в Россию особо опасного исламиста. Отмечается, что мужчина, известный как Рашид К., неоднократно подвергался уголовному преследованию и может нести угрозу. Известно, что он прибыл в ФРГ в 2004 году, предположительно, из Чечни, и запросил политическое убежище, но его ходатайство отклонили.

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