Германия выслала в Россию опасного исламиста

Власти немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия выслали в Россию особо опасного исламиста. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на местную прессу.

Отмечается, что мужчина, известный как Рашид К., был возвращен в Россию 24 сентября. Он неоднократно подвергался уголовному преследованию и может нести угрозу. Известно, что он прибыл в ФРГ в 2004 году, предположительно из Чечни, и запросил политическое убежище, но его ходатайство отклонили.

Вернуть его не удавалось, так как российские власти не могли установить его личность. «Лишь после того как этот человек был опознан властями Российской Федерации под подлинным именем и получил удостоверяющие личность документы, депортацию наконец удалось осуществить», — заявили в земельном министерстве по делам детей, семьи, беженцев и интеграции.

Власти федеральной земли сообщили Westdeutsche Zeitung, что депортируют еще пятерых иностранных граждан, каждый из которых может быть потенциальным террористом.

В 2019 году сирийский президент Башар Асад заявил, что его правительство не собирается помогать европейским странам искать террористов среди выезжающих из Сирии беженцев.