В России запретили движение АУЕ

Верховный суд России постановил признать международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией. Об этом в понедельник, 17 августа, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, заседание по иску Генпрокуратуры России проходило в закрытом режиме. С 17 августа любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны.

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Теперь действия лиц, пропагандирующих идеи движения и склоняющих к криминальной деятельности молодежь, попадают под статью 282.1 («Организация экстремистского сообщества») УК РФ. Максимальное наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы и штрафом до 700 тысяч рублей.

Фактически сторонников АУЕ приравняли к адептам фашизма или исламистам-радикалам. Антисоциальное движение криминальной направленности АУЕ расшифровывается по-разному: «Арестантское уголовное единство» (Арестантский уклад един) или «Арестантское уркаганское единство».

Независимо от варианта расшифровки аббревиатуры АУЕ представляет собой молодежную субкультуру, представители которой насаждают и пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия криминальной среды, вымогают деньги, которые затем передают содержащимся в колониях арестантам.

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