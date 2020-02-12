Следователя уволили после банкета силовиков с выкриками «Жизнь ворам!»

В Тюмени уволили следователя Рафика Аглиуллина после банкета силовиков с выкриками «Жизнь ворам!» Об этом в среду, 12 февраля, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

В настоящее время организована служебная проверка. Аглиуллин уволен за нарушение присяги сотрудника СКР.

Ранее, 12 февраля, было опубликовано видео из тюменского ресторана, где получение нового звания отмечает сотрудник Следственного комитета России (СКР) в компании высокопоставленных полицейских, судьи, прокурора и ранее судимого мужчины под выкрики «АУЕ» и «Жизнь ворам!»

Видео записано 7 февраля в ресторане грузинской кухни «СаЛобио». Среди гостей руководящих сотрудников полиции региона издание «Новый день» выделяет Алексея Ушатого, Артура Рузеева и следователя Рафика Аглиулина. Последний устроил торжество в ресторане якобы в честь получения им погон майора, сообщил изданию источник, близкий к правоохранительным органам.

Видео записал на мобильный телефон некий Денис Девкин, который с 2007 по 2016 год неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение легкого вреда здоровью, хулиганство и умышленное уничтожение чужого имущества.

Алексей Ушатый — начальник отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области. Артур Рузеев — его заместитель. Рафик Аглиулин — следователь, который вел дело 74-летней пенсионерки Нины Трапш, осужденной в 2018 году за угрозу убить сотрудника СКР.

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