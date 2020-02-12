Участник банкета с силовиками объяснил выкрики «Жизнь ворам!»

В Тюмени участник банкета с высокопоставленными сотрудниками правоохранительных органов Денис Девкин объяснил свои выкрики «Жизнь ворам». Об этом в среду, 12 февраля, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По его словам, видео он записывал в Instagram ради шутки. Кроме того, россиянин отметил, что хотел записать продолжение: «Благодаря сотрудникам полиции, у нас все чисто и спокойно». Девкин рассказал, что знаком с участниками видео — сотрудниками правоохранительных органов — заочно.

Ранее, 12 февраля, было опубликовано видео из тюменского ресторана, где получение нового звания отмечает сотрудник Следственного комитета России (СКР) в компании высокопоставленных полицейских, судьи, прокурора и ранее судимого мужчины под выкрики «АУЕ» и «Жизнь ворам!».

Видео записано 7 февраля в ресторане грузинской кухни «СаЛобио». Среди гостей руководящих сотрудников полиции региона издание «Новый день» выделяет Алексея Ушатого и Артура Рузеева, следователя Рафика Аглиулина. Последний устроил торжество в ресторане якобы в честь получения им погон майора, сообщил изданию источник, близкий к правоохранительным органам.

Видео записал на мобильный телефон некий Денис Девкин, который с 2007 по 2016 год неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение легкого вреда здоровью, хулиганство и умышленное уничтожение чужого имущества.

Алексей Ушатый — начальник отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области. Артур Рузеев — его заместитель. Рафик Аглиулин — следователь, который вел дело 74-летней пенсионерки Нины Трапш, осужденной в 2018 году за угрозу убить сотрудника СКР.

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