Выкрики «Жизнь ворам» на банкете силовиков заинтересовали следователей

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Видео из тюменского ресторана, где получение нового звания отмечает сотрудник Следственного комитета России (СКР) в компании высокопоставленных полицейских, судьи, прокурора и ранее судимого мужчины под выкрики «АУЕ» и «Жизнь ворам», опубликовало издание «Новый день».

На кадрах мужчины обнимаются, кричат «АУЕ» и «Жизнь ворам», видны другие участники застолья, среди которых оператор перечисляет судью, прокурора и сотрудников СКР.

Управление СКР по Тюменской области проводит служебную проверку в связи с публикацией видео. Пресс-служба ведомства подтвердила изданию «Подъем», что один из участников торжества является действующим сотрудником СКР.

«Новый день» указывает, что запись прислал в редакцию читатель.

Видео записано 7 февраля в ресторане грузинской кухни «СаЛобио». «Новый день» выделяет среди гостей руководящих сотрудников полиции региона Алексея Ушатого и Артура Рузеева, следователя СКР Рафика Аглиулина. Последний устроил торжество в ресторане якобы в честь получения им погон майора, сообщил изданию источник, близкий к правоохранительным органам.

Видео записал на мобильный телефон некий Денис Девкин, который с 2007 по 2016 год неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение легкого вреда здоровью, хулиганство и умышленное уничтожение чужого имущества.

Алексей Ушатый — начальник отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области. Артур Рузеев — его заместитель. Рафик Аглиулин — следователь, который вел дело 74-летней пенсионерки Нины Трапш, осужденной в 2018 году за угрозу убить следователя СКР.

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