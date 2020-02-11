Россиян обвинили в госизмене из-за гулявшего на их свадьбе сотрудника ФСБ

Следователи ФСБ завершили расследование уголовного дела бывшего эксперта Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонины Зиминой и ее мужа Константина Антонца, обвиняемых в государственной измене. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, супругам вменяется один эпизод, касающийся раскрытия личности действующего оперативника калининградского управления ФСБ по имени Максим. По данным следствия, они разгласили секретные данные о нем спецслужбам Латвии. Детали обвинения не раскрываются.

Фигуранты дела не признают своей вины в госизмене. Их родственники утверждают, что оперативник спецслужб — бывший однокашник Антонины Зиминой по Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта в Калининграде, который пять лет назад гулял на ее свадьбе с Антонцом, сам раздавал гостям свои визитки, фотографировался с ними и рассказывал о своей работе в ФСБ.

О Максиме известно, что он после учебы поступил на службу в ФСБ, где занимался контрразведкой и дослужился до звания капитана.

Среди гостей на свадьбе были родственники из Литвы. Фотографии и видеозаписи торжества, на которых присутствует оперативник Максим, были выложены в соцсети, а затем каким-то образом попали в сюжет одного из прибалтийских телеканалов. После этого ФСБ возбудила уголовное дело против супругов.

Антонина Зимина-Антонец была задержана 4 июня 2018 года. Она содержится в СИЗО «Лефортово». Ее супруг также под стражей.

Константин Антонец в 2015–2016 годах работал юристом в правительстве Калининградской области, а перед арестом — в юридической фирме в Москве.

Оперативник Максим не проходит по делу даже свидетелем.

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