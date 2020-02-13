Московского прокурора заковали в наручники после бурной вечеринки в гостинице

Московского прокурора заковали в наручники после бурной вечеринки в гостинце «Космос». Об этом в четверг, 13 февраля, в своем Telegram -канале сообщает издание Baza.

По его данным, 26 января прокурор с своими друзьями собрался в VIP-зале гостиницы «Космос». Из соседнего зала, где отдыхала другая компания, громко играла музыка — это и послужило началом конфликта. Оппоненты вышли на улицу и начали драться. Спорщиков разнимала охрана гостиницы. Чтобы успокоить прокурора, сотрудникам охраны пришлось заковать его в наручники.

После случившегося на охранников гостиницы поступила жалоба из прокуратуры, проводится проверка по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее, 12 февраля, было опубликовано видео из тюменского ресторана, где получение нового звания отмечает сотрудник Следственного комитета в компании высокопоставленных полицейских, судьи, прокурора и ранее судимого мужчины под выкрики «АУЕ» и «Жизнь ворам!».

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