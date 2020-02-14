В МВД началась проверка после банкета силовиков под лозунгом «Жизнь ворам!»

В Тюмени силовикам предрекли увольнения после их банкета с выкриками «Жизнь ворам!» и «АУЕ». Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, в полиции уже началась проверка: изучают страницы сотрудников в социальных сетях, проверяют личные связи. После ее окончания начнется кадровая чистка, так как «необходимо уволить сотрудников с сомнительной репутацией».

Ранее сообщалось, что в Тюмени уволили сотрудника Следственного комитета России (СКР) Рафика Аглиуллина, отмечавшего получение нового звания в компании высокопоставленных полицейских, судьи, прокурора и ранее судимого мужчины под выкрики «АУЕ» и «Жизнь ворам!».

Видео было записано 7 февраля в ресторане грузинской кухни «СаЛобио». Среди гостей руководящих сотрудников полиции региона издание «Новый день» выделяет Алексея Ушатого и Артура Рузеева.

Видео записал на мобильный телефон некий Денис Девкин, который с 2007 по 2016 год неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение легкого вреда здоровью, хулиганство и умышленное уничтожение чужого имущества.

Алексей Ушатый — начальник отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска УМВД по Тюменской области. Артур Рузеев — его заместитель. Рафик Аглиуллин — следователь, который вел дело 74-летней пенсионерки Нины Трапш, осужденной в 2018 году за угрозу убить сотрудника СКР.

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