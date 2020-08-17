Раскрыто число сторонников запрещенного в России движения АУЕ

Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), запрещенное в России и признанное экстремистской организацией, насчитывает больше 34 тысяч активных сторонников в 40 регионах страны. Об этом в понедельник, 17 августа, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

«До 40 процентов из числа активных приверженцев АУЕ — подростки в возрасте 13-17 лет. При этом у АУЕ нет единого руководителя, но есть лидеры ("смотрящие") в населенных пунктах», — отметил источник.

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По данным следствия, движение АУЕ зародилось в местах лишения свободы и до 2000 года не выходило за пределы исправительных учреждений. Затем из Забайкальского края оно начало распространяться в Иркутскую, Оренбургскую области и Республику Бурятия.

Представители АУЕ вербовали в свои ряды и обкладывали данью детей и подростков в школах, интернатах, детских домах и спецучилищах.

Ранее 17 августа сообщалось, что Верховный суд России постановил признать международное общественное движение АУЕ экстремистской организацией. Заседание по иску Генпрокуратуры России проходило в закрытом режиме. С 17 августа любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны.

Теперь действия лиц, пропагандирующих идеи движения и склоняющих к криминальной деятельности молодежь, попадают под статью 282.1 («Организация экстремистского сообщества») УК РФ. Максимальное наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы и штрафом до 700 тысяч рублей. Фактически сторонников АУЕ приравняли к адептам фашизма или исламистам-радикалам.

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