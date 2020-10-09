Франция обменяла две сотни террористов на одну правозащитницу

Власти Франции вызволили из плена в Мали известную правозащитницу, сотрудницу НКО Софи Петронен. Об этом объявил у себя в Twitter президент страны Эммануэль Макрон. Ранее СМИ сообщали, что, по условиям похитителей, из малийских тюрем освободили более двух сотен террористов.

«Французы с нетерпением ждут встречи с вами, дорогая Софи Петронен. Добро пожаловать домой!», — говорится в сообщении президента, снабженном его совместной фотографией с 75-летней женщиной. Одновременно с ней освободили находившихся в заложниках граждан Италии.

Петронен находилась в плену с 2016 года и некоторое время была последней французской пленницей малийских группировок. После освобождения она сразу же озаботилась работой гуманитарных программ по борьбе с голодом, частью которых она руководила.

Как ранее сообщали французские СМИ, по требованию группировки, связанной с «Аль-Каидой» (запрещена в России), удерживавшей Петронен вместе с малийскими политиками, на этой неделе из тюрем освободили более 200 джихадистов.

Ситуация в Мали нестабильна с 2012 года. Тогда повстанцы-туареги и несколько группировок исламистов захватили север страны, создав самопровозглашенное Независимое государство Азавад. В 2013 году Франция ввела в Мали войска, вернув территорию под контроль центральных властей африканской республики. С тех пор исламисты используют этнические противостояния для вербовки боевиков.