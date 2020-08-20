Франция продолжит военную операцию в мятежном Мали

Франция продолжит свою военную операцию «Бархан» на территории Мали, несмотря на то, что мятежные военные захватили первых лиц страны. Об этом объявила французский министр обороны Флоранс Парли у себя в Twitter.

Парли подчеркнула, что операция против исламистских военизированных группировок, действующих на севере страны, запрошена самими малийцами и санкционирована Советом Безопасности ООН.

Ранее происходящее в бывшей французской колонии прокомментировал президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что переворот угрожает борьбе с террористами во всем регионе, и призвал малийцев восстановить конституционный порядок.

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19 августа сообщалось, что лидеры восставших военных пообещали восстановить стабильность и начать подготовку к выборам в «разумные сроки».

О попытке госпереворота в бывшей французской колонии стало известно 18 августа. В ходе столкновений мятежников и их противников погибли не менее пяти человек. Местная оппозиция обвиняет власти страны в коррупции и невозможности обеспечить безопасность граждан. Она арестовала президента Ибрагима Кейта и других высших государственных деятелей. После этого лидер страны объявил об отставке.

С июня в Мали продолжаются массовые протесты против нынешней власти. В ходе столкновений с властями во время протестов, по данным ООН, погибли по меньшей мере 14 человек.