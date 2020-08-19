Президент Мали ушел в отставку после ареста мятежниками

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил в эфире местных телеканалов о своей отставке после ареста мятежниками. Об этом сообщает Reuters.

Также президент распустил парламент всего через несколько часов после задержания.

«Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента. Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть», — сказал Кейта.

О попытке госпереворота в бывшей французской колонии стало известно ранее 18 августа. В ходе столкновений мятежников и их противников погибли не менее пяти человек. Местная оппозиция обвиняет власть страны в коррупции и невозможности обеспечить безопасность граждан. 18 июля она арестовала президента Мали и ряд высших государственных деятелей.

С июня в Мали продолжаются массовые протесты против нынешней власти: оппозиция обвиняет правительство и президента Ибрагима Бубакара Кейту в коррупции и неспособности обеспечить безопасность в стране. В ходе столкновений с властями во время протестов погибли по меньшей мере 14 человек, сообщает ООН.