Многотысячная антиправительственная демонстрация обернулась беспорядками в Мали

В Мали многотысячная антиправительственная демонстрация обернулась беспорядками. Об этом свидетельствуют кадры, сделанные в столице страны Бамако, которые опубликовал Telegram-канал Gallia Daily.
На видео показано, как несколько тысяч человек собрались на одной из площадей города. На следующих кадрах видно, как в городе горят машины, а толпы людей разбегаются в стороны. Малийский портал Maliweb пишет, что политический активист Иссу Као Джима выступил перед демонстрантами и призвал захватить офис премьер-министра и национального парламента.
Протесты в стране проходят второй день подряд. Его участники требуют, чтобы власти Мали занялись укреплением безопасности: там растет число террористических атак, которые проводят разные исламистские группировки. Помимо этого, демонстранты требуют немедленного ухода со своего поста президента страны Ибрагима Бубакара Кейта.
Тот объявил о том, что скоро начнутся переговоры по формированию нового правительства Мали. Президент считает, что оно сможет сплотить страну.