Многотысячная антиправительственная демонстрация обернулась беспорядками в Мали

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В Мали многотысячная антиправительственная демонстрация обернулась беспорядками. Об этом свидетельствуют кадры, сделанные в столице страны Бамако, которые опубликовал Telegram-канал Gallia Daily.

На видео показано, как несколько тысяч человек собрались на одной из площадей города. На следующих кадрах видно, как в городе горят машины, а толпы людей разбегаются в стороны. Малийский портал Maliweb пишет, что политический активист Иссу Као Джима выступил перед демонстрантами и призвал захватить офис премьер-министра и национального парламента.

Протесты в стране проходят второй день подряд. Его участники требуют, чтобы власти Мали занялись укреплением безопасности: там растет число террористических атак, которые проводят разные исламистские группировки. Помимо этого, демонстранты требуют немедленного ухода со своего поста президента страны Ибрагима Бубакара Кейта.

Тот объявил о том, что скоро начнутся переговоры по формированию нового правительства Мали. Президент считает, что оно сможет сплотить страну.

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