Вооруженных американских супругов из вирусного видео разоружили

Полиция Сент-Луиса пришла с обыском в дом супругов Марка и Патриции Макклоски, которые в июне попали на вирусное видео, когда с оружием в руках встретили пришедших в их район протестующих. У пары изъяли фигурировавшую на видео полуавтоматическую винтовку AR-15, сообщает Fox News.

С AR-15 в вирусном ролике был Марк Макклоски. Пистолет, который держала Патриция Макклоски, полиция найти не смогла. Супруги заявили, что отдали его на хранение своему юристу.

Ордер на обыск касался исключительно попавшего на видео оружия. Никакие обвинения в адрес супругов не были выдвинуты. Полиция также не стала производить арестов.

5 июля Макклоски появились в эфире телеканала Fox News и рассказали, что двумя днями ранее в их районе снова проходили протесты. Супруги уже были к ним готовы и воспользовались услугами частной охранной компании. Протесты оказались мирными.

Вирусное видео, на котором Марк и Патриция Макклоски направляют на протестующих огнестрельное оружие, а также ругаются с ними, появилось в сети 29 июня. Супруги впоследствии жаловались на то, что демонстранты угрожали им убийством. Сами протестующие заявили, что проходили мимо дома пары, направляясь к резиденции мэра Сент-Луиса Лиды Крюсон.

В десятках городов США с конца мая проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

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