Прогнавшие протестующих вооруженные супруги объяснились

Супружеская пара из американского города Сент-Луис, штат Миссури, с оружием в руках прогнавшая протестующих от своего дома, объяснила произошедшее. Их комментарий приводит The Hill.

Адвокаты Марк и Патриция Макклоски рассказали, что встретили «толпу агрессивных людей». «Я был в ужасе, что нас могут убить. Что наш дом сожгут, а наших питомцев убьют», — сказал Марк. По его словам, один из протестующих пригрозил им убийством.

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При этом один из лидеров акции отметил, что протест был мирным, несмотря на то, что пара направила на демонстрантов оружие — пистолет и полуавтоматическую винтовку.

Инцидент произошел 29 июня — супруги Макклоски столкнулись с группой из около 300 протестующих после того, как толпа прорвалась через ворота по пути к мэру Лиде Крузон. Демонстранты громко выкрикивали оскорбления, однако они не решились подойти к дому вооруженных супругов.

В десятках городов США с конца мая проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

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