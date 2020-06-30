Прогнавшие протестующих вооруженные супруги объяснились

Супружеская пара из американского города Сент-Луис, штат Миссури, с оружием в руках прогнавшая протестующих от своего дома, объяснила произошедшее. Их комментарий приводит The Hill.
Адвокаты Марк и Патриция Макклоски рассказали, что встретили «толпу агрессивных людей». «Я был в ужасе, что нас могут убить. Что наш дом сожгут, а наших питомцев убьют», — сказал Марк. По его словам, один из протестующих пригрозил им убийством.
При этом один из лидеров акции отметил, что протест был мирным, несмотря на то, что пара направила на демонстрантов оружие — пистолет и полуавтоматическую винтовку.
Инцидент произошел 29 июня — супруги Макклоски столкнулись с группой из около 300 протестующих после того, как толпа прорвалась через ворота по пути к мэру Лиде Крузон. Демонстранты громко выкрикивали оскорбления, однако они не решились подойти к дому вооруженных супругов.
В десятках городов США с конца мая проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда. В некоторых штатах они переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.